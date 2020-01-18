Dışişleri Bakanlığı: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı: 'Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:10 Kaynak: AA
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