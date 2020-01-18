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Dışişleri Bakanlığı: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:10 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı: " Somali'de bomba yüklü araçla gerçekleştirilen ve altı Türk vatandaşının yaralandığı terör saldırısını lanetliyoruz"
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