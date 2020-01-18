Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını kınadı
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, "Somali'nin Afgoye bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen aralarında 6 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Somali'nin Afgoye bölgesinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen aralarında 6 Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısını lanetliyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bir Türk şirketinin şantiyesini hedef alan bu menfur saldırıda yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile Somali halkının yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, Somali'de barış ve istikrarın bir an evvel tesisi ve ülkenin kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği kararlılıkla sürdürecektir. Yaralı Türk vatandaşlarının durumu Mogadişu Büyükelçiliğimizce yakından takip edilmektedir" denildi.
Son Dakika Haftalık 40 lira için her gün hurda topluyor Kars'ta kaşları buz tutan vatandaşa "Hava soğuk mu?" sorusu yöneltildi Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Hepimiz çok etkilendik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'la ilgili yaptığı arsa çıkışına İmamoğlu'ndan yanıt geldi