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Dışişleri Bakanlığı: "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:26 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: " Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." - ANKARA
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