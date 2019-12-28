Dışişleri Bakanlığı: "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı: 'Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı: "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı:

Dışişleri Bakanlığı: " Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün bomba yüklü bir araçla gerçekleştirilen ve aralarında iki Türk vatandaşının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu, Somali, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:26 Kaynak: İHA
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