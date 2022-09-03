Türkiye, Somali'deki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Somali'deki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı

03.09.2022 21:04
Türkiye, Somali'deki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece düzenlenen terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadığını bildirdi.

Bakanlık, Somali'de meydana gelen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Terör saldırısının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınları ile Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Somali'nin Hiran bölgesinde dün gece terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye, Somali'deki terör saldırısını "en güçlü şekilde" kınadı - Son Dakika
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