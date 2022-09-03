Terör saldırısının "en güçlü şekilde kınandığı" kaydedilen açıklamada, hayatlarını kaybedenlere rahmet, yakınları ile Somali hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralılara da acil şifa dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı - Son Dakika

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