Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini...
17.11.2020 00:58
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "AB, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkıda bulunmak istiyorsa, öncelikle Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini dikkate almalı ve 2004 yılında verdiği taahhütleri yerine getirmelidir." - ANKARA
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