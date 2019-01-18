Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Abd'nin Suriye'den Çekilme Süreci Pyd/ypg'nin Bölücü Gündemine...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Abd'nin Suriye'den Çekilme Süreci Pyd/ypg'nin Bölücü Gündemine...

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: " ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:31 Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Güncel
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