Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Abd'nin Suriye'den Çekilme Süreci Pyd/ypg'nin Bölücü Gündemine...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "ABD'nin Suriye'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı"
Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Aksoy: " ABD
'nin Suriye
'den çekilme süreci PYD/YPG'nin bölücü gündemine hizmet etmemeli. Sahada oldu bittiler yaşanmamalı"
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:31 Kaynak: AA
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