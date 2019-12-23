Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
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