Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen... - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik...
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:45 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında Suudi Arabistan'da yürütülen davada ilgili mahkeme tarafından bugün açıklanan karar, gerek ülkemizin gerek uluslararası toplumun bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmasına ve adaletin tecellisine yönelik beklentilerini karşılamaktan uzaktır." - ANKARA
Son Dakika Son Dakika: Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişiye idam cezası verildi Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız