Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy - Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantıları
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy - Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantıları - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy - Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantıları

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy - Cenevre'deki Suriye Anayasa Komitesi toplantıları

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:03 Kaynak: AA
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