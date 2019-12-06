Son Dakika › Güncel › Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, AA foto muhabiri Yalçın'a geçmiş olsun dileği - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, AA foto muhabiri Yalçın'a geçmiş olsun dileği
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:13 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması