Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması açıklamalarına tepki - Son Dakika

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması açıklamalarına tepki

13.11.2020 13:47
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması açıklamalarına tepki, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması'nın açıklamasında yer alan iddiaların mesnetsiz ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması'nın açıklamasında yer alan iddiaların mesnetsiz ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu bildirdi.

Aksoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, bu yalan haberlerin dolaşıma sokulma sebebinin Ermenistan'ın hukuksuz işgalini dikkatlerden kaçırmak ve sözde "uluslararası terörizmle savaşan mağdur ülke" algısı yaratma çabası olduğuna dikkati çekti.

Ermenistan'ın, Suriye Milli Ordusu mensuplarının görüntülerini videoya alarak sözde kanıt gibi internet üzerinden servis ettiğinin kanıtlandığını anımsatan Aksoy, "Bu sahte videoların veya para karşılığında konuşturulan şahısların sözlerinin inandırıcılığı ve geçerliliği yoktur." ifadesini kullandı.

Aksoy, "Ülkemizin görüşleri beklenmeden, kara propaganda ürünü sahte görüntüler ve haberler temelinde yapılan basın açıklaması, BM Özel Prosedürler Mekanizmasının güvenilirliğini zedelemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Mekanizma'dan "yanlı ve kamuoyunu yanıltıcı açıklamalar" beklemediklerini kaydeden Aksoy, Mekanizma'nın çalışmalarını şeffaf ve ilgili tüm tarafların görüşlerini dikkate alarak yürütmesi gerektiğinin altı çizdi.

"Ayrıntılar özel raportörlerce daha ayrıntılı araştırılmalı"

Söz konusu açıklamada, Ermenistan'ın çatışmalarda yabancı savaşçıları kullandığının teslim edilmesini olumlu ancak yetersiz olarak değerlendiren Aksoy, Ermenistan'ın, Suriye'deki PKK/ YPG teröristlerini Yukarı Karabağ'da konuşlandırdığının ise herkesçe bilindiğini vurguladı.

Aksoy "Hatta isimleri tarafımızdan bilinen çok sayıda PKK'lı, çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın da itiraf ettiği gibi, diasporadan üçüncü ülkeler vatandaşı çok sayıda etnik Ermeni Yukarı Karabağ'daki çatışmalara katılmıştır. Açık kaynaklarda görüntüleriyle yer alan bu bilgilerin özel raportörlerce daha ayrıntılı olarak araştırılmasını ve açıklamaya yansıtılmasını beklerdik." ifadelerini kullandı.

Acıklamada, sivillere yönelik kasıtlı saldırılardan bahsedilmekle birlikte, bunu yapan tarafın Ermenistan olduğunun belirtilmemesinin ise kasıtlı bir ihmal olarak görüldüğünü belirten Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Başbakan Paşinyan'ın askeri danışmanı tarafından açıklandığı gibi, Ermenistan, halk arasında kaos yaratmak amacıyla bilinçli olarak ve yasaklanmış misket bombalarıyla Azerbaycan'da sivil yerleşimlere defalarca saldırmış ve savaş suçu işlemiştir. Ermenistan'ın uluslararası hukuku ihlali 'Human Rights Watch' ve 'Amnesty International' tarafından da kayıt altına alınmıştır."

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması açıklamalarına tepki

Birleşmiş Milletler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Ermenistan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Mekanizması açıklamalarına tepki - Son Dakika


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