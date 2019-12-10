Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması Açıklaması
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) dahilinde onay almaları gerekeceği yönündeki haberlere ilişkin, Avrupa Birliği (AB) komisyonu nezdinde girişim yapıldığını ve ETIAS'ın hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşlarına uygulanmayacağının bir kez daha teyit edildiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, Türk hizmet ve hususi pasaportlarının ETIAS dahilinde onay almaları gerekeceği yönünde yayımlanan haberler hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Basında, Türk hizmet (gri renk) ve hususi (yeşil renk) pasaportlarının, Schengen alanına girmeden önce, ETIAS çerçevesinde elektronik olarak ön onay almaları gerekeceği yönünde haberlerin yayımlandığının görüldüğünü belirten Aksoy, "Esasen, 2018 yılında kabul edilen ve 2022 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan ETIAS sisteminin Schengen bölgesine vizesiz girme hakkına sahip olan hizmet ve hususi pasaport sahibi vatandaşlarımıza uygulanmaması, zamanında AB makamları nezdinde gerçekleştirdiğimiz girişimler neticesinde sağlanmıştı." ifadelerini kullandı.

Aksoy, benzer haberlerin son günlerde basında tekrar yer alması üzerine, AB Komisyonu nezdinde girişimde bulunduklarını vurgulayarak, "ETIAS sisteminin hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımıza uygulanmayacağı bir kez daha teyit edilmiştir. Bu çerçevede, son dönemde basında çıkan aksi yöndeki haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir hayvansever, Bursa'da kaybettiği köpeğini dedektif gibi iz sürüp Amerika'da buldu
Şarkıcı Eylem, İngiltere Başbakan'ı Boris Johnson'a Türk kahvesi ikram etti Yeni yılda ehliyet ve kimlik yenilemeye zam geleceği dedikoduları, vatandaşları nüfus müdürlüklerine akın ettirdi Davutoğlu'nun yeni partisinin isminin YAP olacağı konuşuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 06:01:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan hizmet ve hususi pasaport açıklaması Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]