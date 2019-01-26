Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan "İsim Sorunu" Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan "İsim Sorunu" Açıklaması

1 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından, Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından, Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Makedonya ile Yunanistan arasındaki 'İsim Sorunu'na dair Prespa Anlaşması'nın 25 Ocak'ta Yunanistan Parlamentosunda onaylanması hakkındaki bir soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, " Türkiye, Makedonya Cumhuriyeti'ni bağımsızlığından bu yana bu anayasal ismiyle tanımaktadır. 'İsim sorunu' olarak adlandırılan bu mesele 27 yıldır Makedonya'nın özellikle NATO ve AB üyelik süreçlerinin önünde bir engel teşkil etmekteydi" dedi.

Aksoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konuya çözüm getiren Prespa Anlaşması'nın Makedonya Parlamentosunun ardından Yunanistan Parlamentosunda da onaylanmış olmasından, Makedonya'nın NATO ve AB üyelikleri önündeki bu engelin ortadan kalktığı anlayışıyla memnuniyet duymaktayız." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:26 Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, Yunanistan, Makedonya, Dışişleri Bakanlığı, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan Parlamentosu Makedonya Anlaşmasını Onayladı Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hiçbir Koşulda İstifa Etmeyeceğim

Genç Kız, Telefonunu Açık Bırakınca Müdürün Yaptığı Taciz Ortaya Çıktı Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 02:24:15. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan "İsim Sorunu" Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]