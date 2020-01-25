Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı tepkisi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı tepkisi Açıklaması

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirilmesinin, İsrail'in Filistin'e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneği olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı tepkisi Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kudüs Yüksek İslam Komitesi Başkanı Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirilmesinin, İsrail'in Filistin'e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneği olduğunu bildirdi.

Sözcü Hami Aksoy, İsrail'in Şeyh Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi hakkında bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı yanıt verdi.

"İsrail makamlarının, Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirmesi, İsrail'in yarım asırdan uzun süredir işgal altında tuttuğu Filistin'e yönelik baskı, zulüm ve yıldırma politikasının son örneğini teşkil etmektedir." ifadesini kullanan Aksoy, bu keyfi kararın, kutsal mekanlar ile bu mekanların himayesinden sorumlu kurumların işlerine müdahale anlamına geldiğini aktardı.

Aksoy, bu yasağın, Filistin'in Kudüs İşleri Bakanı Fadi el-Hedmi'nin son yedi ayda üç kez İsrail güçlerince gözaltına alınması örneğinde de olduğu gibi, İsrail'in Kudüs'ün hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlerinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayarak, "Dikta rejimlerinde dahi görülmeyen bu tür faşizan uygulamalar, İsrail yönetiminin gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermektedir." değerlendirmesini yaptı.

İsrail'in bu sorumsuz ve pervasız tutumu karşısında Filistin halkının meşru haklarına sahip çıkılması çağrısı yapan Aksoy, "Uluslararası toplumun tüm üyelerini, İkrime Sabri'ye yönelik yasağın kaldırılması için çaba göstermeye davet ediyoruz." mesajını iletti.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:56 Kaynak: AA
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