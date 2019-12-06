Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan "NATO planlarında taviz verildi" iddialarını yanıt
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'NATO planlarında taviz verildi' iddialarını yanıt - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan "NATO planlarında taviz verildi" iddialarını yanıt

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığında mutat basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan NATO planlarında taviz verildi iddialarını yanıt

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:10 Kaynak: AA
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