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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'S-400' açıklaması

1 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 'S-400' açıklaması, System.String[]
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, dün Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi tedariğine ilişkin yaptığı açıklamalara ilişkin soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ettiklerini kaydederek, şöyle dedi:
"ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün S-400 hava savunma sistemi tedariğimiz hakkında yaptığı açıklama Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump'ın G-20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmamaktadır. Türkiye'yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G-20 Zirvesi'nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD'nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO'nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik; ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık."

ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:13 Kaynak: DHA
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