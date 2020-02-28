Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin açıklama - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin açıklama - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin açıklama

14 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, sınıra yürüyen sığınmacılara ilişkin, "Gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir" dedi.


Sözcü Aksoy, ülkemizdeki göçmen ve sığınmacılara ilişkin soru üzerine şunları dedi:


"İdlip'te yaşanan ve yüzbinlerce insanın yerlerinden edilmesine neden olan son gelişmeler, ülkemiz üzerindeki mevcut göç baskısını daha da artırmıştır. Bu gelişmeler, halkımız ve dünya kamuoyu tarafından takip edilmektedir, ülkemizdeki sığınmacılar ve göçmenleri de derinden etkilemektedir. Nitekim gelişmelerden endişeye kapılan ülkemizdeki bazı sığınmacı ve göçmenler batı sınırlarımıza doğru hareketlenmeye başlamışlardır. Durumun kötüleşmesi halinde bu risk artarak devam edecektir. Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkemizin mülteciler ve sığınmacılara yönelik politikasında bir değişiklik yoktur." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Sözcü, İdlip, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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