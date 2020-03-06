Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, 'Yeni Delhi' açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, 'Yeni Delhi' açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, 'Yeni Delhi' açıklaması

28 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "Uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntüler, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koymuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, 'Yeni Delhi' açıklaması, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, gelen bir soru üzerine yaptığı açıklamada, "Uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntüler, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koymuştur" dedi.

Sözcü Hami Aksoy, Yeni Delhi'de son günlerde yaşanan şiddet olaylarına dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin Hindistan Dışişleri Sözcüsü'nün yorumları ile ilgili gelen soruya yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi. Aksoy, "Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün 5 Mart'ta yaptığı basın açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Yeni Delhi'de son günlerde yaşanan şiddet olayları hakkındaki açıklamalarına dair ifadeleri gerçekleri inkar etme çabasıyla yapılmış haddini aşan sorumsuz beyanlardır. Uluslararası basın ajansları tarafından servis edilen görüntüler, Yeni Delhi'de 23 Şubat'tan itibaren Müslümanlara karşı gerçekleşen şiddet eylemlerini açıklıkla ortaya koymuştur. Hindistan Hükümetinden, ülkedeki Müslümanları hedef alan şiddet olaylarının önüne geçilebilmesini teminen güvenlik görevlilerinin gerekli tedbirleri almalarını ve tüm vatandaşlarının huzur ve emniyetini korumaya yönelik gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:18 Kaynak: DHA
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