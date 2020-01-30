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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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