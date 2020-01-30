Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: " Doğu Akdeniz'de hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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