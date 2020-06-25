Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "EUROPOL'un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "EUROPOL'un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'ye yapılan atıflar hakkındaki soru üzerine, "EUROPOL tarafından yayımlanan AB Terörizm Durumu ve Trendi 2020 yılı Raporu'nda terör örgütleri PKK ve DHKP-C'nin AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığına dikkat çekilmekte, bu kapsamda başta finansman olmak üzere propaganda ve eleman temini faaliyetlerine devam ettikleri kaydedilmektedir" dedi.


Aksoy, "Bir AB kuruluşu olan EUROPOL'un bahse konu tespitleri, terörizmle mücadele bağlamında Avrupalı muhataplarımız nezdinde gündeme getirdiğimiz verilerle örtüşmekte, bu konudaki tezlerimizin haklılığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle ilgili ülkelere terör örgütlerinin Avrupa topraklarını zemin olarak kullanmasına müsaade etmemeleri ve terörizmle mücadelede sonuç odaklı işbirliği yapmaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'EUROPOL'un tespitleri bu konudaki tezlerimizin haklılığını... - Son Dakika

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