Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib Muhtırası ile Sağlanan Ateşkesin Kalıcı Olmasına Gayret...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib Muhtırası ile Sağlanan Ateşkesin Kalıcı Olmasına Gayret...

1 saat önce

IHAAW113030-SIY/18-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy,
IHAAW113030-SIY/18-01-2019

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz. Rejimin son dönemde İdlib'e yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerini gözlemledik. Amaç bu muhtırayı aşındırmak. Provokasyonlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Bu provokasyonların muhtırayı aşındırmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 18.01.2019 11: 30: 30 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

İdlib, Dışişleri Bakanlığı, Politika
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