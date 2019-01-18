Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib Muhtırası ile Sağlanan Ateşkesin Kalıcı Olmasına Gayret...
1 saat önce
IHAAW113030-SIY/18-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "İdlib muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz.
IHAAW113030-SIY/18-01-2019
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Aksoy, "İdlib
muhtırası ile sağlanan ateşkesin kalıcı olmasına gayret gösteriyoruz. Rejimin son dönemde İdlib'e yönelik bazı kışkırtıcı eylemlerini gözlemledik. Amaç bu muhtırayı aşındırmak. Provokasyonlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz. Bu provokasyonların muhtırayı aşındırmasına izin vermeyeceğiz" dedi. 18.01.2019 11: 30: 30 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:36 Kaynak: İHA
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener'i Ziyaret Etti: İstanbul'da Favori Biziz
Oyuncu Yalçın Dümer: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Evliliğiniz 6 Ayda Biter' Dedi, Öyle de Oldu
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Kendilerini Patlattı
Nihat Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sosyal Medya Üzerinden Teşekkür Etti