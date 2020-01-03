Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Kore'nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Kore'nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz' - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Kore'nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumu sonlandıracağı açıklamasını endişeyle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumu sonlandıracağı açıklamasını endişeyle karşıladıklarını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesisi ve Yarımada'nın tam ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan diyalog sürecinin sürdürülmesi ve bölgede tansiyonu tırmandıracak adımlardan kaçınılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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