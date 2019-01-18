Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Provokasyonların İdlib Mutabakatını Aşındırmasına İzin...
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Provokasyonların İdlib mutabakatını aşındırmasına izin vermeyeceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:29 Kaynak: AA
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