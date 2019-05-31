Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: S-400 süreci devam ediyor, erteleme yok
1 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:45 Kaynak: İHA
Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye
'nin S-400 tedariğinin erteleneceği yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamasınsa Aksoy, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye'nin ABD
'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya
'dan S-400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan ABD'nin S-400 sisteminin NATO'nun birlikte çalışabilirliğine ve F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır."
(İHA)
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