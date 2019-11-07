Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın Türklere yaptığı mezalimi unutmadık"
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Yunanistan'ın Türklere yaptığı mezalimi unutmadık'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın Türklere yaptığı mezalimi unutmadık"

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un Ermenistan'ı ziyareti sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına karşılık, "Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'un Ermenistan'ı ziyareti sırasında 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına karşılık, " Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir." ifadesini kullandı.

Hami Aksoy, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'un 1915 olaylarıyla ilgili açıklamalarına ilişkin bir soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan'ın Türkiye'ye hasım çevrelerin yanında yer almaya ve bu çevrelerin Türkiye aleyhindeki görüş ve tutumlarına destek olmaya devam ettiğini belirten Aksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Biz de Yunanistan'ın tarihte Türklere ve diğer Osmanlı vatandaşlarına yaptığı mezalimi hiçbir zaman unutmadık. Osmanlı İmparatorluğu'ndan bağımsızlık sürecinde ve sonrasında, Yunanistan'ın sistematik bir şekilde bölgedeki Türk ve Müslümanları imha etmesi çok iyi bilinen bir gerçektir."

Yunanistan'ın "bugün de ülkesindeki Türk azınlığa yönelik insanlık dışı uygulamalarını, müftülerine Cuma namazı kıldıkları gerekçesiyle hapis cezası verecek kadar ileri götürebildiğine" dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Tarihten husumet değil, barış ve kardeşlik yolunda dersler çıkarılması gereğine inanan Türkiye, bu tarihsel gerçeklerin de elbette farkındadır. Ülkemiz aleyhindeki faaliyetleri desteklemenin Yunanistan'a hiçbir fayda sağlamayacağını bu vesileyle tekrar hatırlatıyoruz. İki ülke arasındaki ilişkilerde iyi komşuluktan yana taraf olmanın, bölgemizde barış, istikrar ve refahın desteklenmesinin tek yolu olduğu düşüncesiyle Yunanistan'ı bundan böyle daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz.

Öte yandan, 1915 olayları konusunda Türkiye'nin tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde, 23 Nisan 2014 tarihinde yaptığı açıklamada net olarak ortaya konulmuştur. Başka bir izahata gerek görülmemektedir."

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Federal Mahkemesi'nden Nusret'e para cezası! 1 milyon 361 bin lira tazminat ödeyecek
Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 06:05:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: "Yunanistan'ın Türklere yaptığı mezalimi unutmadık"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]