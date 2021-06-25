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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen...

25.06.2021 17:36
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen ve danışmanlarımızın bölgesel ve uluslararası platformlarda gayrimeşru paralı askerlerle aynı kefeye konulmasına müsaade etmeyeceğimizi vurguladık." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Berlin Konferansı, Libya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: '(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen... - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç: "(Berlin Konferansı) Sahadaki gerçeklerle bağdaşmayan bazı maddelere çekincelerimizi koyduk. Libya'daki eğitmen... - Son Dakika
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