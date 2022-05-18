Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerine ilişkin açıklama Açıklaması

18.05.2022 09:48
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerine ilişkin açıklama Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı her daim sürdüreceğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Türkiye'nin Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı her daim sürdüreceğini belirtti.

Büyükelçi Bilgiç, Çerkes ve Kırım Tatar sürgünlerinin yıl dönümleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Kırım'ın yerli halkı olan Kırım Tatar Türklerinin 18 Mayıs 1944'te anavatanlarından zorla koparılarak insanlık dışı şartlarda sürgün edildiğini hatırlatan Bilgiç, 250 bin Kırım Tatarının büyük bir kısmının sürgün sırasında ya da sürgün edildikleri yerlerde yaşamlarını yitirdiğini hatırlattı.

Bugün bu elim hadisenin 78. yıl dönümünü andıklarını kaydeden Bilgiç, "Türkiye, Kırım Tatarlarının kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarımızın yanında olmayı her daim sürdürecektir." ifadesini kullandı.

21 Mayıs'ın ise Çerkes sürgününün 158. yıl dönümü olarak anılacağını aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kafkas halkları 19. yüzyılda Çarlık Rusyası'nın Kafkasları istilası döneminde yüzbinlerce kayıp vermiş, sağ kalanlardan pek çoğu anayurdunu terk edip Anadolu'ya sığınmıştır. 'Çerkes Sürgünü' olarak adlandırılan bu trajedinin acısını bugün de hissediyoruz. Bu vesileyle, soydaş Kırım Tatarları ile kardeş Kafkas halklarının yaşadıkları her iki trajedi sırasında hayatını kaybedenlerin önünde saygıyla eğiliyoruz."

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Kaynak: AA

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