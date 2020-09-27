Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" dedi. - ANKARA