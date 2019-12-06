Son Dakika › Politika › Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: '2011 yılından bu yana 7 bin 700 kişi sınır edildi, 77 bin... - Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "2011 yılından bu yana 7 bin 700 kişi sınır edildi, 77 bin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "2011 yılından bu yana 7 bin 700 kişi sınır edildi, 77 bin kişiye yurda giriş yasağı konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:26 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "2011 yılından bu yana 7 bin 700 kişi sınır edildi, 77 bin kişiye yurda giriş yasağı konuldu." - ANKARA
Dışişleri Bakanlığı, Fransa'daki protestolar nedeniyle Türk vatandaşlarını uyardı Güngören Belediyesi'nde işçiye verilen ayağa kalkma cezasına AK Parti'den ilk yorum AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır Sabaha karşı geçiş üstünlüğü maddesi değiştirildi! Artık vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek