Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "31 Ekim'de Tel Abyad'da daha sonra Rasulayn'da yerel...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: '31 Ekim'de Tel Abyad'da daha sonra Rasulayn'da yerel... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "31 Ekim'de Tel Abyad'da daha sonra Rasulayn'da yerel...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "31 Ekim'de Tel Abyad'da daha sonra Rasulayn'da yerel konseyler kuruldu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "31 Ekim'de Tel Abyad'da daha sonra Rasulayn'da yerel konseyler kuruldu." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Telabyad, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:03 Kaynak: İHA
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