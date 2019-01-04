Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Dün (3 Ocak) Bir İnternet...
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IHAAW153326-SIY/04-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz.
IHAAW153326-SIY/04-01-2019
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı
Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye
bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" dedi. 04.01.2019 15: 33: 26 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:39 Kaynak: İHA
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