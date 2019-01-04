Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Dün (3 Ocak) Bir İnternet...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Abd Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Dün (3 Ocak) Bir İnternet...

1 saat önce

IHAAW153326-SIY/04-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
IHAAW153326-SIY/04-01-2019

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun dün (3 Ocak) bir internet haber sitesine verdiği mülakatta Suriye bağlamında ülkemiz hakkında sarfettiği ifadeleri gerek üslup, gerek içerik bakımından reddediyoruz. Bakan Pompeo'nun PYD/YPG terör örgütünü Kürtlerle özdeşleştirmesi, eğer kasıtlı değilse endişe verici bir bilgi eksikliğini göstermektedir" dedi. 04.01.2019 15: 33: 26 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:39 Kaynak: İHA

Suriye, Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı, Politika
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