Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Abd Dışişleri Bakanlığı, 1997 Yılından Bu Yana Terör...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Abd Dışişleri Bakanlığı, 1997 Yılından Bu Yana Terör...

1 saat önce

IHAAW151636-SIY/02-03-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
IHAAW151636-SIY/02-03-2019

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz." 02.03.2019 15: 16: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:22 Kaynak: İHA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum'dan Vatandaşları Tehdit Eden CHP'li Belediye Başkanına Sert Sözler: Kimse Sana Bu Hakkı Vermiyor ABD, PKK İçin Kararını Verdi: Terör Örgütü Listesinde Kalacak

TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var? Ceza Yediği İçin Sinirlenen Sürücü EDS'yi Kurşunladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 16:30:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Abd Dışişleri Bakanlığı, 1997 Yılından Bu Yana Terör...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]