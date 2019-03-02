Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Abd Dışişleri Bakanlığı, 1997 Yılından Bu Yana Terör...
1 saat önce
IHAAW151636-SIY/02-03-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır.
IHAAW151636-SIY/02-03-2019
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD
Dışişleri Bakanlığı, 1997 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ettiği PKK
'nın Yabancı Terör Örgütleri listesinde kalmayı sürdüreceğini açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz." 02.03.2019 15: 16: 36 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:22 Kaynak: İHA
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