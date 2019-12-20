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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz." - ANKARA
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