Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "ABD Kongresi'ndeki olağan bir bütçe belirleme sürecinin bir kez daha ABD'li siyasetçilerin kısa vadeli siyasi emellerine alet edilmesini kınıyoruz." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
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