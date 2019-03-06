Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Açıklaması

45 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muameleler hakkındaki asılsız haberlere ilişkin, "Sözkonusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Açıklaması, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muameleler hakkındaki asılsız haberlere ilişkin, "Sözkonusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." dedi.

Aksoy, Alman medyasında yer alan "Türkiye'ye seyahat uyarıları" hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, bazı Alman medya kuruluşlarında, Türkiye'ye seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamelelere ilişkin asılsız haberlere yer verildiğinin görüldüğünü belirterek, "Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı izahtan varestedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:21 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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