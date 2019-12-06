Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15 açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: " Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bakanlığımızdan 15 açıklama yapıldı. Dış temsilciliklerimiz de bulunduğu ülkeleri bilgilendirmek amacıyla yoğun bir faaliyet içine girdiler. 200'e yakın gazete mülakatı yapıldı, 100'e yakın gazetelerde yazılarımız yayımlandı." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:01 Kaynak: İHA
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