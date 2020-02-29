Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: " Birleşik Krallık'ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Krallık, 28 Şubat, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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