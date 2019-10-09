Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla...

39 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:53 Kaynak: İHA
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