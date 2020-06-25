Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD'ye tepki - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmasının doğru olmadığını artık anlaması gerekmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD'nin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmasının doğru olmadığını artık anlaması gerekmektedir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığının 2019 Yılı Terörizm Raporu hakkındaki soru üzerine şunları dedi:

"ABD Dışişleri Bakanlığının 2019 Yılı Terörizm Ülke Raporu'nda Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesi ve yabancı terörist savaşçıların (YTS) hareketlerinin önlenmesi konusundaki çabaları yansıtılmakta, PKK'nın içeride ve dışarıda ülkemizin çıkarlarına yönelik terörist saldırılarının devam ettiği vurgulanmaktadır. Esasen Türkiye, güvenlik güçleri DEAŞ'la göğüs göğüse mücadele veren yegane ülkedir. Ayrıca YTS hareketlerinin önlenmesinde sorumluluklarını yerine getirerek, uluslararası toplumun güvenliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan Türkiye terör örgütleriyle mücadelede sınırları ötesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda sivil can kayıplarının oluşmaması için her zaman azami tedbirleri almaktadır. Raporda ülkemizin YPG'yi PKK'nın Suriye'deki kolu olarak değerlendirdiği belirtilerek, YPG'nin PKK ile aynı terör örgütü olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım YPG'nin terörist kimliğinin açıkça vurgulanmasından kaçınılması anlamına gelmekte, dahası ABD'nin bu terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir. Öte yandan, PKK ve YPG'nin aynı örgüt olduğuna ilişkin ABD'li yetkililerin, askerlerin ve kurumların açıklamaları da ortadadır. ABD'nin bir terör örgütüyle mücadele ederken başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmasının doğru olmadığını artık anlaması gerekmektedir."

Aksoy, raporda FETÖ'nün terör örgütü niteliğinin önceki yıllarda olduğu gibi sorgulandığına ve FETÖ ile mücadelede alınan meşru tedbirlerin eleştirildiğine dikkat çekerek, "Bu durum, ABD'nin 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelen tutumunun halen devam ettiğinin kanıtıdır. Hain terör örgütüne ilişkin ortaya konulan onca kanıt yine görmezden gelinmiştir. Bu anlayış, 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ ile mücadelemizin de idrak edilmek istenmediğini göstermektedir. Raporda bahsi geçen tedbirler, Türkiye tarafından terör örgütü FETÖ ile mücadelede hukuk zemininde alınmış önlemlerdir" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD'ye tepki - Son Dakika

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