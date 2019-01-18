Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat Tarihinde...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat Tarihinde...

1 saat önce

IHAAW113007-SIY/18-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat tarihinde Washington'da düzenlenecek DEAŞ Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat Tarihinde..., System.String[]
IHAAW113007-SIY/18-01-2019

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat tarihinde Washington'da düzenlenecek DEAŞ Uluslararası Koalisyonu Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere ABD'ye gideceğini söyledi. 18.01.2019 11: 30: 07 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Washington, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Resmi Gazete'de Yayımlandı! İşte Değişiklik Yapılan Kanunlar Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Müge Anlı ile Palu Ailesini Konuşacağız

Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 12:59:53. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 6 Şubat Tarihinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]