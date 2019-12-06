Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt...
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104'ü şiddet içeren eylemler." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
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