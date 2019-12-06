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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:02 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Harekatın başlamasıyla birlikte terör örgütü PKK yurt dışında bine yakın gösteri ve saldırı gerçekleştirdi. Eylemlerden 104'ü şiddet içeren eylemler." - ANKARA
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