Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz.
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz.

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: " Irak'taki gelişmeleri endişe ile takip ediyoruz. Mevcut tahribatın çözülmesi için biran önce yeni hükümetin kurulması gerekiyor." - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Irak, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:29 Kaynak: İHA
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