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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer...
7 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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