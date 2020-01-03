Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer... - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer...

7 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." - ANKARA

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama: Başaramayacaklar
Kemal Kılıçdaroğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da yeni sorunların başlangıcı olabilir Düziçi Belediyesi ilçeye giren araçlardan "ayak bastı" parası alıyor Melih Gökçek'ten rant iddialarına yanıt: Belediyeden FETÖ'ye tek bir arsa temin etmedim

Son Dakika Haberleri
19:10 Paris'te polis bir kişiyi bıçaklayıp öldüren saldırganı vurdu - Son Dakika Haber
19:10 KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği kendisini Ada'nın tek sahibi sanıyor" - Son Dakika Haber
19:09 Halkın karşı çıkmasına rağmen Avrupa Birliği'ne giren kasaba: Campione D'Italia - Son Dakika Haber
19:01 Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika Haber
18:58 Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Son Dakika Haber
18:33 İran Güvenlik Konseyi'nden Kasım Süleymani açıklaması: ABD yaptığının cezasını çekecek - Son Dakika Haber
18:15 Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:19:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]