Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler Dahil Tüm Suriye Halkını Kucaklayan Ülkemizin Bir...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler Dahil Tüm Suriye Halkını Kucaklayan Ülkemizin Bir...

1 saat önce

IHAAW153249-SIY/04-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,
IHAAW153249-SIY/04-01-2019

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi. 04.01.2019 15: 32: 49 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Suriye, Politika
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