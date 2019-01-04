Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler Dahil Tüm Suriye Halkını Kucaklayan Ülkemizin Bir...
1 saat önce
IHAAW153249-SIY/04-01-2019- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez.
IHAAW153249-SIY/04-01-2019
- Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, "Kürtler dahil tüm Suriye
halkını kucaklayan ülkemizin bir terör örgütüyle mücadelesinin Suriye'deki belirli bir topluluğun hedef alındığı şeklinde çarpıtılarak takdim edilmesi asla kabul edilemez. Bu terör örgütünün DEAŞ ile mücadelede ortak olarak görülmesini de şiddetle kınıyoruz" dedi. 04.01.2019 15: 32: 49 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:38 Kaynak: İHA
Trump'ın İran'la İlgili Açıklaması İsrail'de Şaşkınlıkla Karşılandı: Şoktayız
Hakan Şükür'ün Babası Selmet Şükür'e FETÖ Üyeliğinden 15 Yıla Kadar Hapis İstendi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: İfadeleri Reddediyoruz
İntihara Kalkışan Çılgın Aşık, Kırgızistan'dan Sevgilisini İstedi