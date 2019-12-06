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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı'nın da göreve...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı'nın da göreve başladığını dile getirmek isterim."
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Musul Başkonsolosumuz Mehmet Küçüksakallı'nın da göreve başladığını dile getirmek isterim." - ANKARA
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