Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) ' 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor" - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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