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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor"
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: (NATO Liderler toplantısı) " 'Türkiye NATO'dan hiçbir şey kazanmadı, Liderler Toplantısı'nda kaybetti' iddiaları gerçeği yansıtmıyor" - ANKARA
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