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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." - ANKARA
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