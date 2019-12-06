Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: 'Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Rusya ve ABD ile sağlanan mutabakatlarda taahhütler yerine getirilmezse Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürme hakkımızı saklı tutuyoruz. Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Barış Pınarı Harekatı, Dışişleri Bakanlığı, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:11 Kaynak: İHA
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