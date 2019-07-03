Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur.
Dışişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
Sözcüsü Hami Aksoy: " Trablus
'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz." - ANKARA
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