Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz...
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz...

49 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: " Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz göçmenlerin barındığı merkeze düzenlenen ve onlarca masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan saldırı bir insanlık suçudur. Sorumluların tespiti için derhal uluslararası soruşturma açılmalıdır. Uluslararası toplumun bu konuda bir an evvel harekete geçmesini bekliyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:23 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Trablus, Masum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel saldırı ve dolandırıcılık iddiası Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı İYİ Parti'den Osman Öcalan'ı ekrana çıkaran TRT hakkında suç duyurusu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 15:13:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: "Trablus'a yakın Tacura bölgesinde bulunan düzensiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]