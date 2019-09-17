Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol...
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol...

21 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol karşılaşmasında yaşanan bayrak krizine ilişkin, "13 Eylül 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da Muratpaşa Belediye Spor-PAOK Hentbol karşılaşmasında yaşanan bayrak krizine ilişkin, "13 Eylül 2019'da Selanik'te Muratpaşa Belediye Spor ile PAOK arasında gerçekleşen hentbol maçında meydana gelen olay, Yunanistan'daki Türkiye karşıtı aşırı milliyetçi ve fanatik çevrelerin çirkin yüzünü bir kez daha göstermiştir. Oyun sırasında gerilimden kaçınmak için iki takım arasında önceden alınan kararların aksine sahada Yunan bayrağı varken Türk bayrağının çekilmesine engel olunmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Yunanistan'ın ilgili makamlarını bir kez daha yabancı düşmanı ve şiddet yanlısı taraftarların spor etkinliklerinden men edilmesi amacıyla gerekli tüm önlemleri almaya çağırıyoruz" dedi. - ANKARA

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan, Muratpaşa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:03 Kaynak: İHA
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