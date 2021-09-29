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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması

29.09.2021 18:24
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etmesinin esefle karşılandığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin, Ülkü Ocaklarının bir terör örgütü olup olmadığının araştırılmasını da öngören 2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasasının kabul etmesinin esefle karşılandığını belirtti.

Bilgiç, konuya ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Açıklamasında kararın esefle karşılandığın belirten Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"2022 ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'nın Temsilciler Meclisinde onaylanan metninde, 'Bozkurtlar/Ülkü Ocakları'nın bir terör örgütü olup olmadığı hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından rapor hazırlanmasını öngören bir maddenin de yer alması esefle karşılanmıştır. Yasanın nihai metni henüz ortaya çıkmamış ve onaylanmamış olmakla birlikte, asılsız ithamlar içeren ve ABD ile aramızdaki köklü müttefiklik ilişkisine yakışmayan böyle bir talebin ABD Kongresinin bir kanadında kabul görmüş olması dahi son derece üzüntü ve endişe vericidir."

Bilgiç, daha önce Türkiye karşıtı lobilerin Avrupa'da da uyguladığı bu girişime bazı çevrelerce sahip çıkıldığını belirterek, "Her şeyden önce terörizmle mücadeleye zarar vermektedir. Başta müttefikimiz ABD olmak üzere terörle mücadelede samimi olan tüm ülkelerin, bu tür hayal ürünü ve art niyetli iddialara prim vermek yerine, PKK/PYD/ YPG ve FETÖ dahil gerçek terör örgütlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeleri gerekmektedir. Bulundukları ülkelerde uyum içinde yaşayan soydaşlarımıza yönelik bu tür yanlı yaklaşımlar kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bilgiç, "Beklentimiz, bu izansız talebin yasanın Kongre'de kabul edilecek nihai metninde yer almaması ve ABD'deki Türk toplumunun örgütlenme ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalara sebebiyet verebilecek her türlü girişimden kaçınılmasıdır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması

Tam Gemi Şok Denemeleri, Dışişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, ABD Temsilciler Meclisinin Ülkü Ocakları kararına tepki gösterdi Açıklaması - Son Dakika
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