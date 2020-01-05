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Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020...
7 saat önce
Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde Trablus'ta Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:34 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı: "Sözde Libya Ulusal Ordusu'na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde Trablus'ta Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." - ANKARA
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