Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp...
6 saat önce
Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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