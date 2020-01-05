Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp... - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp...

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp..., System.String[]

Dışişleri Bakanlığı, sözde Libya Ulusal Ordusuna ait hava unsurlarının Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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